Faltam vinte dias para o Festuris Gramado

A 20 dias para o melhor evento B2B de negócios turísticos das Américas, o Festuris está com uma intensa programação. Além da Feira de Negócios, que contará com 2,7 mil marcas em exposição e 40 destinos internacionais, serão sete palcos de conteúdo, neste ano, com o mote “Capital humano: a Chave da Transformação”.

O Meeting Festuris terá uma ampla diversidade de assuntos relevantes com os melhores palestrantes de cada segmento, incluindo certificado de participação da 35ª edição – a mais esperada de todas – e-book exclusivo e intenso networking.

Para conferir as palestras do maior palco de conteúdo do turismo da América Latina o Passaporte Meeting custa R$ 499,00. O ingresso dá acesso à feira de negócios, que conta com mentorias e experiências exclusivas, como aulas-shows com chefs de cozinha renomados no Brasil e exterior. Serão dois dias de intenso conteúdo de qualidade com especialistas de renome no mercado. Para inscrições e mais informações, acesse o link: https://www.festurisgramado.com/meeting