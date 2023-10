Gramadense retorna a campo neste sábado, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho Série B

A partida será diante do Sapucaiense, em Garibaldi, com início às 15 horas.

Liderando o grupo C, o Centro Esportivo Gramadense (CEG) busca confirmar a classificação para a próxima fase já nessa partida. Para isso, basta empatar com o adversário, porém o treinador Gustavo Corrêa, afirma que a equipe quer garantir a melhor campanha do grupo.

“Sabemos da importância de garantir uma boa classificação e assim poder conquistar o direito de decidir os confrontos de mata-mata na nossa casa. Nossa equipe vem apresentando um bom futebol, buscando evoluir a cada jogo, sempre fazendo a leitura de cada partida e o resultado está aparecendo fruto de muito trabalho. Nossa meta é jogar bem e consequentemente conquistar os três pontos”, afirmou.

O CEG disputou quatro partidas, com três vitórias e um empate, somando 10 pontos, dois a mais que o Igrejinha, que soma 8 pontos. Completando o grupo estão Novo Horizonte, com 4 pontos, e o Sapucaiense, que não pontuou.

Após o jogo em Garibaldi, o Gramadense enfrenta o Igrejinha no dia 29 de outubro, na Vila Olímpica, a partir das 15 horas, na última rodada da fase de grupos.

Serviço de jogo:

Sapucaiense x GRAMADENSE – Campeonato Gaúcho Série B

QUANDO: Sábado (21/10) – 15h

LOCAL: Estádio Alcides Santa Rosa (Garibaldi)

Arbitragem:

Andressa Hartmann (Árbitra)

Eduardo Rachelle Boaz (Assistente 1)

Joao Marcello Bonotto de Freitas (Assistente 2)

Gabriel Camargo Moreira (4º árbitro)