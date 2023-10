Prefeito Constantino participa da Caravana Federativa na Capital

O Prefeito de Canela, Constantino Orsolin, está em Porto Alegre, onde participa desde ontem (19.10), da 3ª edição das Caravanas Federativas. O evento é uma promoção da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e ocorre na sede da FIERGS.

Ontem, Orsolin esteve acompanhado dos secretários de Educação Janete da Silva Santos, Assistência Carlos Artur Pacheco, da secretária-adjunta de Governo, a engenheira Vera Madeira e da servidora Mariângela Manéa.

Hoje (10.10) no encerramento da ação, Orsolin está na capital junto com o Secretário da Saúde, Leandro Gralha, a secretária-adjunta de Governo, a engenheira Vera Madeira, o Secretário de Assistência Carlos Artur Pacheco, o vereador e presidente da Câmara de Vereadores Jefferson de Oliveira e os servidores Vanessa Bressan, Catiana Benetti Foss Holdorf e Bárbara Borges.

A Caravana Federativa tem por estratégia ampliar a oferta de serviços do Governo Federal, levando o atendimento aos municípios e aos estados por meio da participação de ministérios, órgãos públicos e entes federativos. Participam do evento, prefeitos, secretários estaduais, municipais e gerentes municipais de convênios, vereadores, presidentes de consórcios e federações municipais e estaduais, procuradores jurídicos, reitores e pró-reitores.

Segundo os promotores da Caravana, vários órgãos federais estão presentes nos dois dias do evento, a fim de fornecer informações e esclarecimentos sobre eventuais serviços, e a Procuradoria Regional Federal da 4ª Região, enquanto órgão da Advocacia-Geral da União, também está presente e prestando atendimento aos participantes.

Constantino destaca a importância da participação neste evento, pois estão presentes ministros e representantes dos ministérios, trazendo aos gestores municipais todas as informações em relação aos programas e ações que estão sendo desenvolvidas no Governo Federal, possibilitando que as Administrações Municipais possam se habilitar e receber recursos para a implantação de projetos e ações.

Além do atendimento direto dos ministérios às prefeituras, a Caravana Federativa incluiu painéis informativos sobre o Novo PAC Seleções, os programas Minha Casa, Minha Vida e Aquisição de Alimentos (PAA), compras institucionais e o fortalecimento da agricultura familiar. Outro momento importante foi o debate sobre programas, soluções e recursos disponíveis para os municípios em estado de calamidade.