Quarta rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Canela traz reviravoltas e liderança para o Âncora B

A quarta rodada da 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela proporcionou aos amantes do esporte emocionantes confrontos, surpresas e uma mudança na liderança. Na noite de quinta-feira, os times Guará, Santa Marta, Corinthians, Monterrey e Âncora A e B entraram em quadra determinados a conquistar a vitória.

Guará 5 x 3 Santa Marta

O primeiro jogo da noite foi um confronto eletrizante entre Guará e Santa Marta. O Guará assegurou sua primeira vitória na competição ao vencer por 5 a 3. Os gols do Guará foram marcados por Raziel (2), Ariel, Alex e Taylor, enquanto o Santa Marta descontou com Ismael e Tainã. Com essa vitória, o Guará saltou para a 5ª colocação, acumulando 3 pontos, enquanto o Santa Marta permanece na 8ª colocação sem pontos na tabela de classificação.

Guará Santa Marta

Corinthians 7 x 3 Monterrey

No segundo jogo da noite, o Corinthians demonstrou seu poder ofensivo ao vencer o Monterrey por 7 a 3. Luiz Guilherme (3), Emerson (2), Carlos Eduardo (1) e Tiago foram os responsáveis pelos gols do Corinthians, enquanto o Monterrey balançou as redes com Anderson, Robert e Guilherme. Com essa vitória, o Corinthians alcançou a marca de 9 pontos, solidificando sua posição na 2ª colocação. Enquanto isso, o Monterrey permanece sem vencer e amarga a última colocação na tabela.

Corinthians Monterrey

Âncora B 2 x 0 Âncora A

O último jogo da noite reservou um confronto entre os times Âncora A e Âncora B. O Âncora B se destacou ao vencer por 2 a 0, com ambos os gols sendo anotados por Leandro. Com essa vitória, o Âncora B lidera o campeonato com tranquilidade, acumulando um total de 10 pontos, enquanto o Âncora A segue em busca de sua primeira vitória na competição.

Âncora A Âncora B

Com a conclusão da quarta rodada, o Campeonato Municipal de Futsal de Canela segue proporcionando grandes emoções aos torcedores. O Âncora B assume a liderança, enquanto o Corinthians segue firme na segunda posição. O Guará conquistou sua primeira vitória, e o Monterrey ainda busca sua primeira conquista na competição. O Santa Marta, por sua vez, continua na luta para pontuar e subir na tabela.

Confira a classificação:

A quinta rodada promete mais momentos emocionantes e decisivos para as equipes, à medida que a competição avança em busca do título municipal. Na segunda-feira (23), o Bom Jesus entra em quadra em quadra buscando a primeira vitória ao enfrentar o Bola 8, que visa a liderança. Em seguida, o Oito e Meia enfrenta o Santa Marta. E fechando a rodada, o Âncora B quer manter o 100% de aproveitamento contra o Guará.