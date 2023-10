Time do Caxias apresentará seus jogadores no NBA Park com muita diversão

O campeonato 2023/24 da NBB, Liga Nacional de Basquete começou esse mês e o time de

Caxias do Sul estará representando a Serra Gaúcha. Para celebrar esse momento tão importante

para o time e para a representação do basquete no estado, em parceria com o NBA PARK, será

realizada a apresentação dos jogadores escalados no maior espaço temático de basquete do

mundo.

O evento ocorrerá no dia 21 de outubro a partir das 13 horas, como uma ação especial para os

visitantes que forem ao parque, já incluso no valor do ingresso. Além da apresentação dos

jogadores, os mesmos participarão das dinâmicas de quadra junto ao público, onde você poderá

fazer arremessos e aprender técnicas com jogadores profissionais por um dia. Também será

liberado fotos com o time e autógrafos para a torcida.

O evento abre a temporada do Caxias na NBB e traz para o público fã de basquete do NBA

Park um dia imersivo, uma experiência única com muita diversão.

Instagram: @nbaparkgramado

Contato: 0800 109 3000

atendimento@nbaparkgramado.com.br