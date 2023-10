Mega Domo amanhece desinflado

O empreendimento envolvido em diversas polêmicas foi desinflado para manutenção

A comunidade canelense foi surpreendida na manhã desta segunda-feira (23) com a desinflagem do Mega Domo. A empresa responsável emitiu nota, porém, não foi enviada para o Portal da Folha, assim como, outros veículos de comunicação da região também não receberam o informe.

Além de todas as polêmicas envolvendo o empreendimento que foi a promessa do natal em 2022, a redação apurou que parte dos funcionários envolvidos no espetáculo da temporada passada ainda não foram pagos.

Segue o comunicado:

Informamos a comunidade e a imprensa que faremos a desinflagem do Mega Domo, visando a sua manutenção. Este procedimento foi retardado até então em função das condições climáticas severas e frequentes nos últimos meses. Este procedimento depende de uma janela de dias de sol (ou sem chuva) em sequencia para ser realizado.

Informamos ainda que, neste ano de 2023, infelizmente não teremos a operação do nosso aclamado espetáculo Viagem de Natal. O mesmo está sendo reformulado, ampliado e será relançado em 2024.

Assim que pudermos, daremos novas informações.

Ainda não se sabe se a estrutura ficará no local ou se será retirada.