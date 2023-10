Canela receberá título de Capital Nacional dos Parques Temáticos

De acordo com o IBGE, Canela tem uma área de 255 quilômetros quadrados e cerca de 45 mil habitantes, concentrando 22 parques temáticos

Canela vai receber o título de Capital Nacional dos Parques Temáticos, conforme o aprovado pela Comissão de Educação (CE), nesta terça-feira (24). O PL 4.852/2020, segue em tramitação para sanção presidencial.

O projeto, do deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS), recebeu parecer favorável do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que destacou a movimentação turística anual na cidade, na casa de milhões de pessoas, decorrente da visitação aos parques. O título iria propiciar também, a economia dos demais municípios da região.

Hamilton Mourão. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Canela tem uma área de 255 quilômetros quadrados e cerca de 45 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), concentrando 22 parques temáticos, dos mais variados tamanhos e conteúdos.

— Nacionalmente conhecida por seus atrativos turísticos e belezas naturais, o investimento em parques em Canela começou em 1973, com a fundação do Parque Estadual do Caracol, maior cartão postal da serra gaúcha — disse o senador.

Fonte: Agência Senado