Gramado recebe reforço da Brigada Militar para o 38º Natal Luz

Com foco em trazer ainda maior segurança e tranquilidade no período quando há uma maior movimentação em Gramado, o 1° Batalhão de Policiamento Turístico da Brigada Militar – 1º BPAT, promove a operação “Natal Luz”. A expectativa é ultrapassar a marca de 2 milhões de visitantes. O início da operação foi definido nessa quarta-feira (25) em reunião com a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk, a Diretora de Eventos, Tatiana Ferreira, e o Capitão Montini da Brigada Militar. A operação se estenderá até janeiro com o término da programação oficial do evento.

Durante os meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro a Brigada Militar irá desenvolver ações na área urbana e na zona rural do município, além do entorno dos locais dos espetáculos para garantir a tranquilidade dos moradores e visitantes. “A Brigada Militar tem sido parceira do Natal Luz há anos. É graças a esse apoio que conseguimos realizar o maior evento natalino do Brasil”, disse Rosa Helena.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro de 2023 até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates. O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.