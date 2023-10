Bola 8 Assume a liderança com goleada enquanto Monterrey se aproxima do rebaixamento

Na última quinta-feira, 26 de outubro, a 6ª rodada da 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela promoveu uma série de confrontos eletrizantes que mexeram com a tabela de classificação e deixaram os fãs do esporte à beira de seus assentos. Entre os destaques da rodada, a equipe do Bola 8 roubou a cena com uma impressionante goleada sobre o Corinthians, assumindo a liderança da competição.

Âncora A 4 x 1 Monterrey

A noite de futsal começou com o confronto entre Âncora A e Monterrey, que viu o Âncora A conquistar uma vitória por 4 a 1. Os gols da equipe vencedora foram marcados por Anderson, com dois tentos, João Vitor e Jodaer, enquanto Guilherme descontou para o Monterrey.

Com essa vitória, o Âncora A somou mais três pontos, atingindo 9 no total, o que o coloca na 3ª posição da tabela. Por outro lado, a situação do Monterrey continua se complicando, uma vez que a equipe permanece na lanterna, sem nenhum ponto conquistado, e se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento.

Âncora A Monterrey

Bola 8 6 x 1 Corinthians

O jogo seguinte foi marcado por uma atuação dominante do Bola 8, que venceu o Corinthians por 6 a 1. Os gols do Bola 8 foram marcados por Mateus (3 gols), Ismael, Danrlei e João Henrique, enquanto Luiz Guilherme fez o gol de honra para o Corinthians.

Essa vitória elevou o Bola 8 à liderança do campeonato, com 12 pontos e um impressionante aproveitamento de 100%. Enquanto isso, o Corinthians, que tinha a liderança antes desta rodada, caiu para a 4ª posição, somando 9 pontos.

Bola 8 Corinthians

Guará 2 x 4 Oito e Meia

O último confronto da noite viu o Guará enfrentar o Oito e Meia, com este último saindo vitorioso por 4 a 2. Alex e Pedro marcaram os gols do Guará, enquanto Tiago (3 gols) e Felipe fizeram os gols do Oito e Meia.

Com essa vitória, o Oito e Meia se aproximou dos líderes, somando 9 pontos e ficando na 5ª posição da tabela. Já o Guará, com apenas 3 pontos conquistados, ocupa a 6ª colocação e enfrenta um desafio pela frente.

Guará Oito e Meia

Confira a classificação:

Próxima rodada promete emoções

A próxima rodada, a 7ª do campeonato, promete ser repleta de emoções e jogos interessantes. O Âncora B, que perdeu a liderança na última rodada, entrará em quadra contra o Oito e Meia, que vem em ascensão na competição. O Âncora B ocupa a 2ª colocação com 12 pontos e está determinado a recuperar a liderança.

Em seguida, o Monterrey e o Bom Jesus, duas equipes que ainda não pontuaram no campeonato, se enfrentarão. Este confronto é crucial para ambas as equipes, pois uma delas finalmente pontuará na competição.

Fechando a rodada, o Bola 8, líder após a última vitória avassaladora, buscará manter sua posição enfrentando o Âncora A, que pode igualar a pontuação do adversário caso vença. A briga pelo topo da tabela promete ser intensa e continua atraindo a atenção dos fãs de futsal.