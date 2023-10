Brigada Militar de São Francisco de Paula aborda dupla com arma de fogo

Eles ainda são suspeitos de tentativa de roubo a pedestre

Na noite de quinta-feira (26), por volta das 21h20, a Brigada Militar de São Francisco de Paula foi acionada, via 190, para atender ocorrência de tentativa de roubo a pedestre na área central.

As vítimas, um casal, informaram que dois homens dentro de um Corsa Sedan, cor prata, modelo antigo, estariam com uma arma de fogo e teriam tentado lhes roubar, mas eles conseguiram fugir em direções opostas sem que fosse consumado o crime.

A guarnição realizou buscas e visualizou o veículo suspeito, placas de São Francisco de Paula, na Av. Júlio Castilhos, sendo a abordagem procedida na Rua Pinheiro Machado, ainda na área central. Os dois homens foram revistados, sendo que em averiguação ao porta-luvas, foi encontrado uma arma de fogo calibre 22, sem munições.

O condutor do veículo, de 18 anos, que não possui carteira de habilitação (CNH), com antecedentes por importunação sexual e dano, ainda apresentava sinais de embriaguez. Foi realizado exame clínico, sendo preso em flagrante pela embriaguez ao volante, com fato complementar de porte ilegal de arma de fogo. O autor foi encaminhado ao presídio.

O carona do veículo, de 34 anos, com antecedentes por ameaça e embriaguez, foi arrolado como testemunha.