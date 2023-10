Coluna 360 Graus — Balas Fini! Eu acho muito legal o Desfile das Escolas

Tem uma turma que vive criticando, mas nunca elogia. Eu até entendo que estes últimos anos de governo Constantino parecem bala Fini, começa docinho e termina azedo, mas tem coisa que é muito legal.

O Desfile Cívico, por exemplo, não pelo 7 de Setembro (que de legal tem só a rua com o mesmo nome em Canela), mas pela participação das escolas.

Dois filhos meus participaram da banda em 2022. Ensaiaram e se apresentaram. Gostaram demais e foi realmente muito legal. Tiveram noção de música, de ritmo, de disciplina, de trabalho em equipe, afinal, tocar numa banda daquele tamanho não é barbada.

Imagina então organizar todas as bandas das escolas de Canela. Imaginou?

Esse negócio de banda marcial é coisa do Prefeito Constantino. Ele gosta disso, curte isso e incentiva. E é legal.

Quando eu era gurizote, aqui na Rua Sete, só havia a banda do Marista na cidade. Orsolin criou a da Neusa Mari e muita gente tocou na banda. Muita gente teve outro futuro por contato com a banda e conheço diversos músicos que surgiram dali e seguiram na carreira.

Depois disso vieram as bandas das escolas municipais e é mesmo muito legal. Digo porque vi isso de perto com meus filhos.

Olhando por este lado e, ainda, levando em conta como as famílias se envolvem nestes desfiles, não vi problema na realização do desfile especial das escolas no último sábado. Aliás, que legal que aconteceu, pois, as crianças ensaiam e esperam este momento, assim como seus amigos, colegas e familiares que querem assistir.

Aliás, este desfile fora de época pode até servir de exemplo para eventos futuros que podem utilizar essa gurizada. Encontro de bandas e por aí vai.

A educação integral e a eleição

Tenho escutado muitas críticas em relação à educação infantil e a educação integral. Alguns opositores à atual administração até planejam, de alguma forma, usar isso na campanha eleitoral, mas, e sempre há um mais em tudo, fico me perguntando: de que forma?

Claro, se analisarmos mais de perto, veremos diversas falhas na caminhada. Entre elas são algumas estruturas precárias em algumas escolas, falta de manutenção aqui, um cardápio não seguido à risca ali, mas, de maneira geral, tudo vai seguindo o fluxo.

Acreditar, por exemplo, que poderíamos esperar a nova escola do Santa Marta ficar 100% acabada para iniciar as aulas é ir contra a necessidades dos pais que precisavam colocar seus filhos na escola.

Não vejo como criticar a educação como um erro da administração. Escrevi aqui há algum tempo que este é o grande legado de Constantino.

O ótimo é inimigo do bom. Conheço várias famílias que tem seus filhos em tempo integral nas escolas municipais. Eles entendem que não é 100%, nem perto disso, mas reconhecem o serviço prestado.

Por outro lado…

Por outro lado, existem diversas áreas que sim, deixam muito a desejar. Hoje o Município está engessado em duas áreas cruciais para que tenhamos desenvolvimento em tempo compatível com a ação desejada. O Planejamento, hoje uma secretaria independente, há anos não entrega o esperado. É demorado, insuficiente.

A Procuradoria é uma protelação só. Nada anda por lá.

É de vital importância para Canela que todos entendam que faltam um ano e dois meses para o Governo atual e as coisas precisam continuar acontecendo. Haverá uma eleição no meio, mas a cidade não vai parar, deitada em berço esplêndido, esperando para aplaudir o novo prefeito, até porque boa parte da população já começou a entender que político não é herói nem pop star.

Assim como o ótimo é inimigo do bom, o meia-boca não pode ser o nível das ações de um Município como Canela.

Esperamos que os políticos de plantão, de situação e de oposição, entendam que nossa cidade e nossas vidas é que são importantes. Deixem de brincar de quem tem o pinto maior em outro momento.