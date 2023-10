Estrada da Serra Grande agora está asfaltada também entre Gramado e Três Coroas

Foi inaugurado hoje (27), o trecho que faltava pavimentar da estrada da Serra Grande, entre Gramado e Três Coroas. A obra é resultado do trabalho em conjunto do Senador Luis Carlos Heinze com o deputado estadual Joel Wilhelm, ambos do PP. O asfalto na localidade era um antigo anseio das comunidades.

“Aqui era uma estrada de chão batido, que dificultava o escoamento da produção e o dia a dia da população. Além disso, significa mais qualidade de vida aos moradores. Trata-se também de uma via importante, que irá se somar a outros investimentos, na rota do turismo de Gramado, Três Coroas e Igrejinha. Aproveito para parabenizar o prefeito Nestor Tissot, que é sempre muito parceiro e entendeu a importância da obra para todos”, enfatizou o deputado Joel.

O senador destinou emenda de R$ 1 milhão para a obra. Além da emenda, a estrada teve também recursos investidos por parte do município de Gramado, administrado pelo prefeito Nestor Tissot “É sempre bom contar com parlamentares para seguir desenvolvendo o nosso Município. Essa estrega de hoje é sinônimo de mobilidade urbana e qualidade de vida para a população”.