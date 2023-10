Grupo Brocker recebe crianças de Muçum (RS) para um dia de diversão na Serra Gaúcha

O Grupo Brocker, junto com alguns parceiros, promoveu um Dia das Crianças especial para alunos da cidade de Muçum (RS), uma das mais atingidas pelas enchentes de setembro. Realizada na última quarta-feira (25/10), a iniciativa contou com a participação de mais de 70 crianças entre 6 e 10 anos, todas estudantes da rede municipal de ensino de Muçum, acompanhadas por guias, instrutores e seus professores. “Esta ação foi criada com muito carinho para receber a criançada do Vale do Taquari aqui na Serra Gaúcha. Como o Projeto Loboguara é direcionado ao público em idade escolar, tivemos a ideia de proporcionar um Dia das Crianças diferente, para que elas pudessem aproveitar e se divertir neste momento de reconstrução”, explica João Pedro Travi, biólogo responsável do Projeto Loboguará, que faz parte do Grupo Brocker.

“Para as nossas crianças, esse passeio foi muito importante, para tirar o foco de uma cidade devastada pela enchente e trazer a perspectiva de um futuro melhor. Todas ficaram encantadas desde o primeiro momento em que chegamos aqui, da recepção nos hotéis para o café da manhã, até as trilhas na natureza e a visita aos atrativos da região. As crianças se sentiram muito especiais, acolhidas e felizes. Muitas, inclusive, contaram para a profe que aquele tinha sido o melhor dia da vida delas! Essa alegria nos deixa muito emocionados, pelo esforço e comprometimento de uma equipe maravilhosa que nos atendeu com tanto carinho”, comenta Lucilene Lucca Dal Molin, professora da EMEF Jardim Cidade Alta.

A programação em Gramado e Canela contou com experiências de imersão na natureza, trilhas e muitas atividades lúdicas, para que este fosse um momento inesquecível. Ao longo do dia, as crianças foram recebidas para um café da manhã no Laghetto Pedras Altas e no Laghetto Siena, participaram de uma experiência de educação ambiental no Pé da Cascata, almoçaram na Churrascaria Garfo e Bombacha, passearam de Bustour e visitaram o parque Mundo a Vapor. O grupo também ganhou kits escolares da Tevere e do Mundo a Vapor, lanche preparado pela Casa Hotéis e um mimo especial da Prawer Chocolates. “Foi um dia para ficar na memória e na vida de cada uma das crianças e das profes, mas, principalmente, de todos os envolvidos que participaram desse dia!”, finaliza Any Brocker, CEO do Grupo Brocker.

A ação teve apoio da Gramado Turismo e da Transportes Santa Luiza. Todos que trabalharam na ação, incluindo guias, motoristas, colaboradores e o fotógrafo Cid Guedes foram voluntários, alinhados com o propósito do Grupo Brocker de proporcionar experiências que transformam vidas.