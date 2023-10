Polícia Civil de Gramado recebe selo “Delegacia Amiga dos Animais”

A Polícia Civil de Gramado, que tem forte atuação na proteção dos animais na cidade, recebeu reconhecimento do trabalho desenvolvido e obteve, nesta semana, o “Selo Delegacia Amiga dos Animais”. O selo insere a Delegacia de Polícia de Gramado entre outras do Estado com destacada atuação na proteção animal e combate aos crimes de maus-tratos.

A Polícia Civil tem em vigor um projeto que institui cartórios especializados na investigação de crimes de maus-tratos e crueldade contra os animais em todo o Estado. São as Delegacias de Polícia Amigas dos Animais, cujo selo foi lançado recentemente. O projeto tem por objetivo atender uma demanda antiga dentro da Polícia Civil e surgiu após a aprovação da lei que aumenta a punição para o crime de maus-tratos contra cães e gatos para 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e a proibição da guarda do animal.

A legislação protege animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo cães e gatos, que, aliás, por serem os animais mais comuns em residências, são as principais vítimas. Agredir fisicamente, deixar sem comida ou água, sem abrigo adequado ou não procurar um médico veterinário em caso de doença do animal configuram maus-tratos.

A Delegada de Polícia Fernanda Aranha destacou a importância no reconhecimento da Delegacia como Amiga dos Animais, tendo em vista o trabalho efetivo desenvolvido pelos policiais que apuram a veracidade das informações que chegam à Polícia Civil.