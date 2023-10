Problemas técnicos transferem início do Reino do Natal

Devido a problemas técnicos e operacionais, a abertura do espetáculo “O Reino do Natal”, uma das atrações do 38º Natal Luz de Gramado, foi transferida para a próxima quarta-feira, dia 1º de novembro. “Pedimos desculpas pelo inconveniente e estamos trabalhando para resolver estas questões para darmos início as apresentações”, disse Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, Autarquia que promove o Natal Luz. Aqueles que adquiriram ingressos para o Reino do Natal para este período de hoje (27) até segunda-feira (30) poderão utilizar em outra atração do Natal Luz nestes cinco dias. Caso o ingresso não seja utilizado todos terão direito ao ressarcimento sem necessidade de solicitar o reembolso. “Vamos fazer um rastreamento a partir de sexta, dia 03, e se o ingresso não for utilizado vamos devolver o valor pago”, disse o Diretor Administrativo, Marcos Freire, “mas queremos que todos possam usufruir em outra atração”, complementa. “Agradecemos a compreensão de todos e prometemos que o evento será ainda mais incrível”, conclui Rosa Helena Volk.

Contatos através do e-mail: cancelamento@ingressooficialgramado.com.br