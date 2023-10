VIRE O MATE – Outra milonga

E que nunca nos falte o que milonguear e escrever!

Milonga pouca



Quando agarro as tralhas

Querendo tirar pouco do meu violão

O mundo boleia cambota

Me sacode nas botas

Compassa o garrão



Quando me assombro com o mundo

Recrio dias do que ontem não foram

É quando milongueo a esmo

Ao sul de mim mesmo

Duns versos que estouram



Quando amadrinho a palavra

E salgo os olhos lembrando de pingos

E do verde que enxerguei da vida

Por essas estrada de idas

Feliz em domingos

Contando de mundo e pealos

Raro me perco falando de amores

Por certo que guardo pra mim

Os momentos que assim

Endedam as dores



Florear sempre o que se penso

Acaso inspira, logo escrever

Se a guitarra por vezes nos pega

Um aparte não nega

Sendo milonga por ser



Mas se assim de pronto já faço

Repenso tudo aquilo que hoje me ganha

E se sinto saudade daninha

Bem talvez a vidinha

Ainda me sirva outra canha!