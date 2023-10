Brigada Militar prende homem que roubou motocicleta para trocar por crack

A moto foi roubada no bairro Bom Jesus e encontrada no São Luiz após um acidente de trânsito

No começo da tarde de domingo (29), a Brigada Militar de Canela foi informada, via 190, do furto de uma motocicleta Honda Biz, no Bairro Bom Jesus.

Quando a guarnição se deslocava para o bairro realizar buscas, uma nova ligação ao 190, informou um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta, com dois tripulantes, com as mesmas características do veículo furtado, na ponte de acesso ao bairro São Luís.

Os Policiais Militares visualizaram os dois indivíduos saindo do local com a motocicleta, ambos com lesões devido o acidente, momento que foram abordados. O condutor, de 29 anos, com antecedentes por furtos, roubos, estupro, outras fraudes, posses e tráficos de entorpecente, relatou que o carona não tinha nada a ver com a história e que o “BO” seria todo com ele. O autor ainda confessou

que teve uma recaída e que a intenção era “fumar” toda a moto em pedra de crack.

Os dois foram encaminhados ao hospital para atendimento médico. O carona, de 36 anos, foi arrolado como testemunha, e o sendo autor preso em flagrante por furto de veículo, sendo encaminhado ao presídio de Canela.