Celulares e outros materiais eletrônicos são encontrados no Presídio Estadual de São Francisco de Paula

Uma faca artesanal e substâncias análogas à maconha também foram apreendidas na operação coordenada pela 7ª Delegacia Penitenciária Regional

Na quinta-feira (26), a polícia penal realizou uma revista no Presídio Estadual de São Francisco de Paula, e apreendeu celulares, carregadores, fones de ouvido, baterias, uma faca artesanal e substâncias análogas à maconha. Os materiais foram encaminhados à DP do Município.

Coordenada pela 7ª Delegacia Penitenciária Regional, a ação contou com apoio do Grupo de Intervenção Rápida (GIR-7), do Canil, da Agência Regional de Inteligência Penitenciária (Aripen), de servidores da própria prisão, do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU.

Segundo o delegado penitenciário da 7ª Região, Aguilar Lafortune Ávila, além da operação mostrar o compromisso das autoridades com o mantimento da ordem e segurança do sistema prisional, ela enfatiza a necessidade de monitoramento para coibir as ilegalidades destes locais.