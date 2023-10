Confraria do Pedro Ernesto em Gramado acontece na SG Facas como “aquece” para a Confraria SG

Uma das mais tradicionais Confrarias do Rio Grande do Sul, a “Confraria do Pedro Ernesto”, terá edição especial em Gramado na sede da SG Facas Artesanais. O evento ocorre na Serra Grande, no próximo dia 10 de novembro de 2023.

A atração deve receber convidados do narrador da Rádio Gaúcha, Pedro Ernesto Denardin, um dos mais premiados e reconhecidos narradores esportivos do país. O evento na SG terá transmissão ao vivo no programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha e também no aplicativo de GZH e Youtube de GZH.

A Confraria do Pedro Ernesto em Gramado reunirá convidados e marcas parceiras do apresentador e abrirá os trabalhos da 13ª edição da Confraria SG, Festival de Churrasco que acontece no dia seguinte, dia 11 de novembro, reunindo centenas de assadores de todo país, e mais de 3 mil pessoas.

A Confraria SG ainda tem ingressos disponíveis e terá sete horas de evento com open churras, open chope, open de vinhos e espumantes, além de shows nacionais e regionais. O evento terá mais de 3 toneladas de churrasco e 10 mil litros de chope para os participantes, tudo inclusi no ingresso. Em um circuito de sete mil metros quadrados estarão distribuidas 12 estações de churrasco com diferentes técnicas de assado e uma verdadeira demontração da arte do fogo e da cutelaria. Completam a programação os shows com as duplas Felipe & Rodrigo, Augusto & Rafael e Rui & Mateus.

A SG Facas Artesanais é comandada pelo empresário Maciel Burttet, líder em cutelaria artesanal no Sul do país e já conta com franquias e pontos de vendas espalhados por todos os Estados do Brasil. A empresa gramadense já exporta seus produtos para diversos países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, Bélgica, Portugal, Austrália, Uruguai, Paraguai e Chile.

SERVIÇO

Confraria do Pedro Ernesto em Gramado

SG Facas Artesanais

Sexta-feira, 10 de novembro de 2023

Transmissão no Show dos Esportes da Rádio Gaúcha e também no aplicativo de GZH e Youtube de GZH.

Confraria SG- Festival de Churrasco

Arena SG em Gramado

Sábado, 11 de novembro de 2023

A partir das 11 horas

Open churras, open chope, open vinho e espumantes e shows nacionais e regionaisIngressos e informações: www.confrariasg.com.br