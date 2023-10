Cronograma de obras: EGR alerta condutores para serviços e intervenções na região da Serra e das Hortênsias

Empresa prevê a realização de trabalhos em diversos trechos pelo estado

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está executando obras e intervenções em segmentos estratégicos para aprimorar a infraestrutura viária do Rio Grande do Sul, com obras em dez estradas nesta semana. As operações exigem a máxima atenção dos motoristas e pedestres.

Nas rodovias da Serra Gaúcha e Hortênsias, as equipes estarão concluindo a calçada de pedestres do viaduto, localizado no quilômetro 36 da ERS-115, em Gramado. Na mesma rodovia as equipes farão serviços de roçada, do quilômetro 20 ao 40, entre Três Coroas e Gramado. Trabalhos de sinalização serão executados na ERS-020, mediante a instalação de tachas e pintura entre os quilômetros 81 e 83, em São Francisco de Paula.

Em virtude da ação de maquinários e da constante presença de trabalhadores na pista, é crucial que os usuários redobrem a atenção e sigam as sinalizações indicativas das placas, além das orientações das equipes. A execução das obras pode eventualmente ocasionar redução de velocidade, retenção de veículos, trechos em meia-pista e tráfego intercalado.

A EGR informa, ainda, que a programação de obras poderá sofrer alterações em decorrência das condições climáticas desfavoráveis. Por isso, é importante ficar atento e estar preparado para qualquer eventual alteração nas estradas.

CONFIRA A RELAÇÃO COMPLETA DAS FRENTES DE TRABALHO, OS TRECHOS E MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS:

CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DE GRAMADO

ERS-115, no quilômetro 36, no Bairro Várzea Grande.

CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA

RSC-453, no quilômetro 29, em Lajeado.

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO E REPAROS LOCALIZADOS:

ERS-130, do quilômetro 82 ao 82,5 em Arroio do Meio.

ERS-135, do quilômetro 23 ao 25, em Coxilha.

SINALIZAÇÃO:

RSC-453, pintura do quilômetro 24 ao 27,7, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado.

ERS-020, instalação de tachas e pintura entre os quilômetros 81 e 83, em São Francisco de Paula.

ERS-135, instalação de tachas e pintura do quilômetro 7,7 ao quilômetro 8,7, em Passo Fundo.

ERS-135, instalação de tachas e pintura do quilômetro 23 ao 29, em Coxilha.

ERS-135, instalação de tachas e pintura do quilômetro 53 ao 57 e do quilômetro 58 ao 60, em Getúlio Vargas.

ERS-239, pintura do quilômetro 55 ao 64, entre Taquara e Rolante.

CONSERVAÇÃO, ROÇADA E LIMPEZA DE MARGENS:

ERS-129, do quilômetro 90 ao 120, entre Muçum e Guaporé.

ERS-130, do quilômetro 80 ao 97, entre Arroio do Meio e Encantado.

RSC-453, do quilômetro 40 ao 50, entre Estrela e Teutônia.

ERS-128, do quilômetro 13 ao 30, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia.

ERS-115, do quilômetro 20 ao 40, entre Três Coroas e Gramado.

ERS-239, do quilômetro 41 ao 53, entre Parobé e Taquara.

ERS-020, do quilômetro 67 ao 95, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

ERS-040, do quilômetro 70 ao 94, entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal.

ERS-135, do quilômetro 67 ao 78, em Erechim.

TAPA BURACOS