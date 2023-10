Diversas atrações no primeiro final de semana do Sonho de Natal

Evento conta com atividades totalmente gratuitas

A 36ª edição do Sonho de Natal de Canela iniciou no final de semana com atrações gratuitas que tiveram envolvimento comunitário.

Na sexta-feira (28.10), a comunidade se reuniu para enfeitar as árvores de Natal e começar a celebrar a magia da temporada. Cada pessoa trouxe consigo sua criatividade e amor pela tradição. A ação foi liderada pela Associação Comercial e Industrial de Canela.

Algumas empresas, escolas e instituições levaram, para a avenida Júlio de Castilhos, seus próprios enfeites, que foram cuidadosamente escolhidos e feitos à mão. Outros utilizaram elementos símbolos do seu trabalho, como o Zé Gotinha, mascote do SUS, que serviu de enfeite na árvore da Secretaria da Saúde; animais e os cães que estão para adoção foram utilizados pela Secretaria de Meio Ambiente; presépio feito de sucata pelos funcionários da Secretaria de Obras, elementos decorativos preparados nas oficinas do Cras Santa Marta da Secretaria de Assistência e outros elementos cintilantes e com fitas brilhantes para adicionar um toque festivo às árvores. Há também aqueles que compartilham ornamentos temáticos, como anjos, flocos de neve e pequenos presentes de Natal.

As crianças da comunidade estavam especialmente entusiasmadas nessa ação. Com a ajuda das professoras, os pequenos da Escola Infantil Risque e Rabisque penduram enfeites divertidos e coloridos nas árvores.

À medida que as árvores foram sendo enfeitadas, a comunidade aproveitou para desfrutar da apresentação de alunos do Centro Social Padre Franco que deram um clima festivo à atividade.

“Essa tradição de enfeitar as árvores de Natal une a comunidade, fortalece os laços entre pessoas e cria memórias duradouras. Foi um momento de união, alegria e celebração da esperança e do amor que o Natal representa” destacou o secretário de Turismo e Cultura, Gilmar Ferreira.

Nesta segunda-feira deve acontecer a decoração de árvores instaladas ao longo da Avenida Osvaldo Aranha.

A empresa vencedora do processo licitatório da decoração segue colocando elementos nas ruas até 10 de novembro.

ESTÁTUAS HUMANAS

Todos os sábados às 17h30 em frente a Catedral de Pedra acontece a apresentação das “Estátuas Humanas – uma performance do nascimento de Cristo”, criado pelo Estúdio de Pesquisa Cia Lisi Berti, a apresentação é inspirada em imagens de pintores renascentistas, sob um olhar mais contemporâneo e com um visual estético apurado, em que as estátuas humanas encenam passagens do nascimento de Cristo.

Personagens como pastores, anjos, Maria, José e o Menino Jesus apresentam uma história carregada de emoção, que tem como pano de fundo uma trilha de cantos gregorianos.

A primeira apresentação no sábado (28.10) contou com centenas de pessoas que ficaram encantadas com a encenação.

CASA DO PAPAI NOEL

O Bom Velhinho recebe os visitantes em sua residência na Praça João Corrêa. Nos meses de novembro e dezembro, Papai Noel recebe a todos de quinta a domingo, das 14h às 21h. Em dezembro, ele estará diariamente no mesmo horário recebendo seus visitantes.

SHOWS NA PRAÇA JOÃO CORRÊA

Rafa Schuler e Christmas in Concert abriram a temporada de shows na Praça João Corrêa. Os shows acontecem sempre aos sábados às 20h30.

O guitarrista Rafa Schuler se uniu aos consagrados espetáculos Christmas in Concert e apresentou uma mistura de Rockabilly com o Swing das Big Bands americanas das décadas de 40 à 50, que não deixou ninguém parado.

Com releituras inéditas de músicas como: Jingle Bells, Jingle Bell Rock, Dig That Crazy Santa Claus, White Christmas, Silent Night entre outras, o espetáculo foi divertido, diferente, alegre e inusitado onde o público de todas as idades pode experienciar junto à banda momentos únicos e inesquecíveis.

O show volta ao palco da Praça João Corrêa dia 2 de dezembro.

O Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, com parceria do Mundo a Vapor, Skyglass e Terra Mágica Florybal.

Confira a programação completa em sonhodenatal.com.br

Próximas atividades

02/11 QUINTA

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

03/11 SEXTA

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Paradinha Noturna de Natal”: percorrendo a Av. Osvaldo Aranha e Rua Felisberto Soares, às 20h

04/11 SÁBADO

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Estátuas Humanas – Uma performance do Nascimento de Cristo”: em frente a Catedral de Pedra, às 17h30m

– “Som do Vento”: no Multipalco da Praça João Corrêa, às 20h30m

05/11 DOMINGO

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

Programação paralela

O Projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo ofereceu, no sábado (28.10), a apresentação da Orquestra de Sopros de Nova Petrópolis, na Estação Campos de Canella.

Realizado pela S&S Cultura Turismo e Eventos, o projeto Estação Cultural em Canela é executado através da lei federal de incentivo à cultura.