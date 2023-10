Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecentes na Rota do Sol, em São Chico

O 3° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3° BRBM), prendeu um homem de 23 anos, neste sábado (28), por porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecentes, no Km 251, da RSC – 453, em São Francisco de Paula.

Os policiais militares estavam em ações de fiscalização, prevenção e repressão criminal, quando abordaram um Ford Focus preto, com placas de Caxias do Sul. Em revista veicular, foi encontrada uma pistola marca Bersa, calibre 9mm, com numeração suprimida, o carregador e 24 munições, e dois cigarros de maconha.

Um dos ocupantes do veículo assumiu a posse do material, sendo conduzido à Polícia Civil de Taquara, em seguida, encaminhado ao Presídio Estadual de São Francisco de Paula. O automóvel foi recolhido para medidas administrativas.