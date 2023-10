Mundo a Vapor recebe visita de crianças de Muçum (RS)

O Mundo a Vapor de Canela (RS) recebeu um grupo de alunos da cidade de Muçum (RS), uma das mais atingidas pelas enchentes de setembro, para uma visita ao parque. Realizada na última quarta-feira (25/10), em parceria com o Grupo Brocker, a iniciativa contou com a participação de mais de 70 crianças entre 6 e 10 anos, todas estudantes da rede municipal de ensino de Muçum, acompanhadas por guias, instrutores e seus professores.

A programação de atividades na Serra Gáucha contou com diversas experiências de imersão na natureza, trilhas e muitas atividades lúdicas, para que este fosse um momento inesquecível. Ao longo do dia, entre outras atrações, as crianças passearam de Bustour e visitaram o Mundo a Vapor. O grupo também ganhou kits escolares da Tevere e do parque. A ação, organizando pelo Grupo Brocker através do Projeto Loboguará, teve ainda apoio da Rede Laghetto, Churrascaria Garfo e Bombacha, Casa Hotéis, Prawer Chocolates, Gramado Turismo e Transportes Santa Luiza.

Todos que trabalharam na ação, incluindo guias, motoristas, colaboradores e o fotógrafo Cid Guedes foram voluntários.