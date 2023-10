“Segurança é um segmento do Turismo”, diz capitão Montini, comandante da BM em Gramado

Brigada Militar terá unidade móvel no Festuris para auxiliar em serviços de segurança pública

Na escolha de um destino turístico, o primeiro item que está na mente do viajante é a segurança pública. Na lista daqueles destinos mais seguros, Gramado, no Rio Grande do Sul, figura nas primeiras posições.

Para garantir esta condição aos visitantes da Região das Hortênsias, o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) tem realizado ações permanentes para garantir aos moradores e turistas a melhor estadia possível.

Uma mostra desta preocupação do 1º BPAT ocorrerá durante o 35º Festuris – Feira Internacional do Turismo, no Serra Park, entre 10 e 11 de novembro. Durante o evento estará no local uma unidade móvel para garantir segurança e registro de ocorrências como perda de documentos, por exemplo. “A segurança é um segmento importante do turismo”, afirmou o capitão Marcelo Montini, comandante da Brigada Militar de Gramado.

O CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello, destacou que esta parceria é mais um olhar aos visitantes do evento e comunidade regional. “Assim estamos cuidando do Capital Humano, o grande centro de discussão desta edição do nosso evento”, ressalta Zorzanello.

Segundo o capitão Montini, a unidade móvel será uma extensão dos serviços que a Brigada Militar oferece na Região das Hortênsias, através do 1º BPAT. O Batalhão abrange as cidades de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, Santa Maria do Herval, São Francisco de Paula, Jaquirana, Cambará do Sul, Igrejinha e Três Coroas. O contingente populacional desta região é de aproximadamente 210 mil habitantes. O comandante do 1º BPAT é o tenente-coronel, Cezar Augusto Chaves.