Brigada Militar de Três Coroas recebe viatura e kits APH

Na manhã de terça-feira (31/10), a Brigada Militar de Três Coroas recebeu uma nova viatura, através do PISEG, e kits de atendimento pré-hospitalar (APH), através de emendas impositivas do Vereador Lucas de Freitas.

A viatura, Renault Duster, zero quilometro, foi adquirida com recursos do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (PISEG), através das Empresas Calçados Karyby e Calçados Divalori.

O PISEG possibilita a empresários destinar até 5% do saldo devido de ICMS ao Estado para serem aplicados na compra de itens como veículos, armamentos, munições, capacetes, coletes balísticos, rádios comunicadores, equipamentos de rastreamento, de informática, bloqueadores de celular, câmeras e centrais de vídeo monitoramento.

72 kits de APH para as forças de segurança

Logo na sequência, foram entregues 72 kits de material de atendimento pré-hospitalar (APH), contendo torniquetes, gaze, bandagens, selo de tórax, dentre outros equipamentos, para as forças de segurança de Três Coroas.

A verba destinada para a aquisição é oriunda de emendas impositivas do Vereador Lucas de Freitas, da Câmara de Vereadores de Três Coroas. Os kits de primeiros socorros, são equipamentos de proteção individual ao Policial Militar e a para a vítima, que acompanha o servidor nas ocorrências para que ele preste uma assistência até a chegada do serviço especializado.