Canela presente na Mostratec: maior feira de ciência e tecnologia da América Latina

Secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo, conversou com jovens cientistas e projeta realização de um evento neste formato em Canela

A Administração Municipal de Canela, representada pelo secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo e pelo diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico do município, Leonardo Duarte, esteve presente na quinta-feira (26), em Novo Hamburgo, na Mostratec. O evento é a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina, onde são apresentados projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano realizados por jovens cientistas da Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Além da exposição de projetos, a Mostratec recebe eventos integrados como o Seminário Internacional de Educação Tecnológica e Robótica Educacional, atividades esportivas e culturais.

Nesta última edição foram mais de 20 países participantes, mais de 800 projetos de pesquisa e quatro mil visitantes. O secretário Luciano Melo conversou com jovens estudantes cientistas e destaca a intenção de Canela promover um evento nestes moldes. “Esse evento é uma prova de que não é mais possível pensar em educação sem trabalhar paralelamente com a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo. O Programa Canela Cidade Empreendedora e o Cidica comprova que estamos no caminho certo, com os olhos voltados para um mundo de conectividade. Para 2024, juntamente com a Secretaria de Educação, estamos pensando em um projeto semelhante, no formato de uma feira de ciências, para incentivar os nossos jovens”, revela Luciano Melo.