Estação Cultural em Canela tem shows aos sábados e domingos até o final de dezembro

Iniciado em 23 de setembro, o projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo entra numa nova etapa. A partir deste final de semana, os shows serão aos sábados e domingos, até o final do mês de dezembro, com apresentações musicais e de artes circenses, gratuitas ao público. Assim, sábado, dia 4, a partir das 18 horas, tem show do grupo Retruco, que tem a identidade do sul do Brasil, tradicionalistas unidos pela ocasião da boa música. Projeto cultural iniciado em 2015 e revitalizado em 2020, já se apresentou em Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Caxias do Sul, Igrejinha, Parobé, Porto Alegre, Gravataí, São Francisco de Assis, São Sepé, Santa Maria, São Borja, e já participaram de programas de televisão como o Galpão Crioulo, Encontro com Os Serranos e Cheiro de Galpão, entre outros. O time de palco geralmente é formado por quatro músicos: o percursionista é o Júlio, Gabriel na gaita, o De Abreu toca violão e o Bruno é o canário e toca guitajon.

Também se apresenta no sábado o Ponto de Kultura Kombinação, que faz espetáculo circense, de rua, teatral, coreográfico e performático, utilizando técnicas tradicionais do circo com uma linguagem moderna. Como tema principal, o espetáculo Kaiu da Kombi aborda situações do cotidiano.

Já no domingo, as atrações são ampliadas. Isto porque começa às 16 horas com show do fenômeno da Internet Mazin Silva em apresentação solo. Na sequência, terá apresentação da Companhia Circense Trupe de 5, que tem encantado plateias ao redor do mundo. Composta inicialmente por Lauro, Ita, Jorge, Bonfa e o talentoso Rubens, cuja especialidade era atirar tochas de fogo, a trupe trazia uma mistura única de habilidades acrobáticas, malabarismo, palhaçaria e performances incríveis. Após a saída de Rubens, que decidiu seguir outros caminhos artísticos, a Trupe de 5 enfrentou um desafio. Determinados a continuar a encantar o público, Lauro, Ita, Jorge e Bonfa embarcam em uma busca para encontrar o quinto membro perfeito para sua equipe.

Foto: Cainã Kosarevitz

Depois, às 18 horas, Mazin volta ao palco em formação de trio e as intervenções circenses ficam por conta do Kombinação.

Realizado pela S&S Cultura Turismo e Eventos, o projeto Estação Cultural em Canela é executado através da lei federal de incentivo à cultura. Assim, são apoiadores culturais: Samburá, Buffon, Nutrire, Tide Brasil, Rivatti, Progás, Braesi, Laguetto, Difatto, Ls Nogueira, GP Pneus e Estação Campos de Canella. Ministério da Cultura – Governo Federal Brasil. União e Reconstrução.