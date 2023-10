Fenômeno na Internet, Mazin Silva fará show em Canela no domingo, dia 05 de novembro

Viralizado e transformado em fenômeno na Internet, Mazin Silva vai fazer show na Estação Campos de Canella – A rua coberta de Canela, no próximo dia 5 de novembro, domingo. A apresentação integra programação do projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo, executado pela S&S Eventos. Mazin faz apresentação solo a partir das 16 horas e às 18 horas volta ao palco em formação trio. Ainda em crescimento, no TikTok tem 650 mil seguidores, no Facebook 450 mil, no Instagram tem 416 mil e seu canal no Youtube tem 324 mil inscritos.

Natural de Blumenau, Mazin é um guitarrista e violeiro versado no jazz e na música brasileira. A sua guitarra clean pega fogo quando sobe aos palcos. Toca desde samba, baião, bossa nova, jazz e até funk-rock, baladas e músicas regionalistas do sul do Brasil. Destaque para os diferentes arranjos e estilo próprio. Já participou de importantes festivais como Festival Abrazos (Europa), Festival Spah (Sacramento/EUA), Santa Catarina Jam Festival (SC), Cascavel Jazz Festival (PR), Bluinstrumental (Blumenau/SC), Festival SESC Panorama (Jaraguá do Sul) e Festival Tagima Dream Team (SP). Fez shows em 2019 nas cidades de Vienna, Linz (Áustria) e Berlin (Alemanha). Foi premiado com 2º lugar no Concurso Nacional de Música Instrumental (1999), e venceu o II Festival de Música Instrumental para Viola, Violão e Guitarra da cidade de Louveira (SP/2010), o Concurso “Minha Boca é um Show” do programa Legendários (2014), o Samsung E-Festival Instrumental (2018), o 51º Festival Nacional da Canção (Fenac/2021) e o Troféu Lamartine Babo – Melhor intérprete (2021). Em 2014 foi homenageado no 10º Festival Universitário da Canção, Cultura e Arte (FUCCA), de Blumenau-SC.

Em junho de 2023, um incêndio em sua casa fez com que o músico perdesse todos os móveis, instrumentos musicais, presentes e prêmios de reconhecimento. Persistente e batalhador, de coragem, prossegue sua caminhada para alcançar dias melhores.

As redes de Mazin Silva são: https://www.tiktok.com/@mazinsilvaguitar, https://www.youtube.com/channel/UCFmQEHWtZ9updEW7vgtqyxA,

https://www.instagram.com/mazinsilvaoficial/ e https://www.facebook.com/mazin.silva.

Realizado pela S&S Cultura Turismo e Eventos, o projeto Estação Cultural em Canela é executado através da lei federal de incentivo à cultura. Assim, são apoiadores culturais: Samburá, Buffon, Nutrire, Tide Brasil, Rivatti, Progás, Braesi, Laguetto, Difatto, Ls Nogueira, GP Pneus e Estação Campos de Canella. Ministério da Cultura – Governo Federal Brasil. União e Reconstrução.