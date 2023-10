Futuro da Economia no município será tema do próximo Fórum Gramado

Os desafios sobre a economia e os negócios do município serão os temas que nortearão o próximo Fórum Gramado, iniciativa dos gabinetes dos vereadores Professor Daniel (Partido dos Trabalhadores), Renan Sartori, Rodrigo Paim e Cícero Altreiter (MDB). O evento acontecerá no dia 7 de novembro, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Gramado.

Os painelistas confirmados são o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi, a Executiva do Sindtur Hortênsias e diretora de Inteligência e Inovação do Conselho Regional de Turismo, a turismóloga Lisa Gottschalk, e o diretor e fundador da Hasam Incorporações e presidente do Sindmobil, o empresário Felipe Werpp. Toda a comunidade está convidada a participar.