Homem-Aranha canelense é recapturado após invadir residência e se esconder embaixo de sofá

Um indivíduo que estava em fuga do sistema prisional do estado do Rio Grande do Sul teve sua prisão realizada de maneira surpreendente na noite da última segunda-feira (30). O suspeito, conhecido pelo apelido “Homem-Aranha” devido ao seu modus operandi peculiar, foi localizado por agentes da Guarda Municipal de Estância Velha após invadir uma residência no Loteamento União.

O desenrolar dos acontecimentos teve início quando o fugitivo conseguiu escapar de uma abordagem da Guarda Municipal nas proximidades da Rua Rincão, nas imediações da Estrada Presidente Lucena, na divisa com Novo Hamburgo. Os guardas municipais estavam realizando buscas a um veículo Ford Ka, que havia sido relatado como furtado, quando identificaram o suspeito ao volante.

Diante da abordagem, o foragido empreendeu fuga em alta velocidade, sendo perseguido pelas autoridades. Em um desesperado esforço para escapar, o indivíduo invadiu uma residência localizada na Rua dos Alpes e se escondeu sob um sofá. No entanto, sua tentativa de evasão foi frustrada, e ele foi prontamente detido.

O indivíduo foragido, natural da cidade de Canela, tornou-se notório devido ao apelido “homem-aranha”, relacionado ao personagem dos quadrinhos famoso por escalar edifícios. O “homem-aranha de Canela” possuía um histórico de invadir prédios residenciais, entrando pelas janelas e cometendo diversos furtos da mesma forma. Sua captura, ocorrida em circunstâncias inusitadas, pôs fim à sua fuga do sistema prisional gaúcho.