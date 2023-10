Lideranças participam da 1ª Oficina Temática para construção do novo Plano Diretor

Ainda será realizado um ciclo de audiências públicas para discussões com a comunidade, dentro das Oficinas Territoriais

Dando continuidade ao trabalho de construção do novo Plano Diretor do Município, a Administração Municipal de Canela, juntamente com pesquisadores e profissionais da Fundação Luiz Englert, realizou na segunda-feira (30), no Cidica – Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, a primeira oficina temática com a comunidade. Os trabalhos foram coordenados pelos professores Benamy Turkienicz e Paulo Antônio Zawislak, contando com a participação de lideranças municipais representando entidades, instituições, conselhos e categorias profissionais.

Conforme explica o professor Benamy, esta etapa inicial do processo consiste na elaboração de um diagnóstico e para isso serão ouvidos diversos setores da sociedade, que apresentarão sugestões, propostas e demandas de cada segmento. “Estão aqui pessoas selecionadas para compor uma diversidade de opiniões, de dados e de informações advindas do protagonismo de cada um. São agentes do desenvolvimento socioeconômico que possuem uma visão de futuro do município, fundamental para o planejamento territorial”, comentou o professor Benamy.

Já o professor Paulo Antônio Zawislak detalhou a dinâmica de trabalho ressaltando a importância da colaboração de todos. “Vamos discutir temas que possam aproximar pessoas, potencializar vantagens e garantir uma dinâmica para a cidade prosperar no desenvolvimento social e econômico. Daqui devem surgir temas que serão aprofundados ali na frente em debates mais amplos com a comunidade”, explica o professor Paulo.

OFICINAS TERRITORIAIS

O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Alfredo Schaffer, lembra que ainda neste mês de novembro terá início um ciclo de audiências públicas com a comunidade dentro das Oficinas Territoriais, para debates e discussões regionalizadas por bairros do município. “O Plano Diretor é a espinha dorsal que guia o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Ele desempenha um papel crucial na criação de um ambiente urbano propício ao desenvolvimento econômico sustentável. Este plano é alicerçado em princípios que visam equilibrar as necessidades de nossa comunidade local, bem como atrair investidores e empresários comprometidos com o crescimento responsável e o bem-estar de todos os cidadãos”, avalia o secretário Alfredo Schaffer.