Salão de Gramado anuncia data para edição 2024 com intervenções de design pela cidade

A 10ª edição será entre os dias 10 a 13 de junho reunirá os mais importantes players da indústria brasileira de móveis e decoração de alto padrão, noite de premiação dia 9 de junho e Semana do Design

A edição comemorativa da 10ª Edição do Salão de Gramado será entre os dias 10 a 13 de junho de 2024, no Pavilhão Serra Park, onde importantes indústrias do setor moveleiro e de decoração de todo país se reunirão para apresentarem o que há de mais moderno, muito design, tecnologia e inovações.

Organizada pela XPO Feiras e Eventos, o evento contará também com a 4ª edição do Talks do Salão trazendo discussões e conteúdos com os maiores especialistas do setor, entre eles jornalistas, designers, arquitetos, lojistas, formadores de opinião e influenciadores digitais, que abordarão sobre suas experiências e projetos proporcionando dicas e informações relevantes.

Seguindo o calendário de ações promovidas pelo próprio Salão de Gramado, no dia 9 de junho será realizada a 2ª edição do Prêmio Salão de Gramado de Design, quando serão revelados os melhores do “Oscar do Design do Brasil” no icônico palco da Palácio dos Festivais.

O Salão de Gramado de 2024 trará também outra novidade. Segundo a organização, o evento será ampliado e irá criar ações fora do pavilhão com eventos paralelos e intervenções de decoração e arte por toda Gramado, transformando a cidade mais charmosa da Serra Gaúcha em um enorme palco para o Design.

Serviços

Salão de Gramado

De 10 a 13 de junho de 2024

Das 10h às 19h – de 2ª a 4ª

Das 10h às 17h – 5ª

Pavilhão Serra Park _ Gramado (RS)

www.salaodegramado.com.br | @salaodegramado

Prêmio Salão de Gramado de Design

Dia 9 de junho de 2024 – às 19h

Palácio dos Festivais – Centro – Gramado (RS)

@premiodesign.salaodegramado