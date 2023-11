Abrasel celebra 15 anos com confraternização

Entidade reuniu mantenedores e parceiros em evento festivo realizado na terça-feira, dia 31

Um evento muito descontraído marcou a celebração dos 15 anos da Abrasel Hortênsias. O encontro foi realizado no Grande Hotel, em Canela, na terça-feira, dia 31, e contou a presença de mantenedores e parceiros da entidade que representam a gastronomia da Região das Hortênsias. O evento teve como objetivo comemorar os 15 anos de atuação da entidade, que desde a sua fundação – tendo como presidente o empresário Pedro Andreis – vem ampliando substancialmente sua representatividade na economia da região. “Começamos apenas com uma ideia e hoje somos uma das entidades mais fortes. Por estarmos em uma região turística com grande potencial gastronômico, construímos uma entidade atuante, que tem dois grandes objetivos: representar e desenvolver o setor gastronômico na região”, disse Marcelo Wazlawick, presidente da Abrasel Hortênsias.

Representatividade e desenvolvimento

A Abrasel desempenha um papel de representatividade junto aos principais conselhos de outras entidades expressivas da região, como Gramadotur, Conselho Municipal de Turismo de Canela , Conselho Municipal de Turismo de Gramado e o Fundo de Turismo (Comtur), entre outras atuações. No que se refere ao desenvolvimento, ele acontece através da capacitação e qualificação profissional de gestores e colaboradores de bares e restaurantes por meio de cursos e palestras que buscam promover e estimular a realização de eventos.

Homenagem

O evento também foi marcado por homenagens, destacando o bom relacionamento entre os empresários da gastronomia. “Cada vez mais fazemos parte dos eventos da região e das decisões que permeiam o futuro, estando sempre envolvidos em tudo o que diz respeito à nossa atividade econômica. Acreditamos que juntos somos mais fortes, que a união nos torna melhores. Não poderíamos deixar de lembrar as pessoas que começaram este projeto e que com muito esforço deram o pontapé inicial para que a união do setor fosse possível”, lembrou Marcelo, ao prestar uma homenagem a Pedro Andreis, Josiano Schmitt, Idacir Cardoso e Felipe Andreis.

Os ex-presidentes ganharam uma garrafa de Gran Cave Boscato safra 2008, justamente para celebrar os 15 anos da entidade. A garrafa do vinho que tem a mesma idade da Abrasel foi assinada por toda diretoria, como agradecimento pelo trabalho dos ex presidentes pela gastronomia da região. “Pedro Andreis, em nome dos ex presidentes da entidade, reforçou que quando a Abrasel começou suA trajetória na região foi dado o pontapé inicial para uma nova fase na gastronomia. Os primeiros festivais mostraram aos empresários que era necessário crescer, qualificar a equipe e investir no futuro de forma geral.”

Os primeiros associados da entidade também foram lembrados e os restaurantes Bistrot Pastasciutta, Cantina Pastasciutta, Casa Di Pietro, Casa de Pães e Café São Pedro, Colosseo, El Fuego, La Table D’or, Petit Brasil – que agora se chama Belle Vitrine e o Restaurante Nonno Mio foram lembrados como precursores no associativismo na região.

Gastronomia à quatro mãos

O evento foi marcado pelo que é a principal marca da entidade: a gastronomia de qualidade, boa música, chope e bons vinhos. A chef Arika Messa esteve ao lado do querido Guincho, que juntos eles prepararam um assado à quatro mãos com as referências mais autênticas e saborosas da cozinha regional. O evento contou com a presença de autoridades locais, e convidados especiais que celebraram a carinhosa trajetória da Abrasel.

Diretoria Abrasel

O formato do evento em celebração aos 15 anos da entidade foi um pop-up do Festival de Gastronomia de Gramado, eventos que em 2024 passa a ser organizado e produzido pela Abrasel novamente. “Estamos muito felizes em termos novamente o Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado com a chancela da Abrasel, esta é uma notícia maravilhosa e certamente um presente em celebração aos 15 anos de trabalho pela gastronomia da região, reforçou Marcelo.”

Apoio

Uma das características do associativismo é sempre ter apoio para seguir e não poderia ser diferente para celebrar 15 anos da Abrasel na Região das Hortênsias. A entidade contou com o apoio do Grande Hotel Canela, Boscato Vinhos Finos, Csa.Brazil, White Fly e Gram Bier. A animação do evento foi da Banda Ose, que agradou a todos os participantes.