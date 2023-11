APAE Canela em foco: Compromisso de Mais de 50 Anos com Prevenção e Reabilitação

Há mais de 50 anos na vida dos Canelenses, a APAE de Canela desenvolve um importantíssimo trabalho com diversos segmentos voltados a prevenção e reabilitação

A Fisioterapia na APAE de Canela

A Fisioterapia atua na Apae com crianças e adolescentes na faixa etária de 05 a 18 anos com objetivo de tratar disfunções neurológicas e respiratórias, através de técnicas específicas que visam melhorar a área motora e respiratória para o desenvolvimento de cada criança, facilitando suas atividades de vida diária. É um tratamento terapêutico para uma melhor qualidade de vida de cada paciente.

Atendimento da Fisioterapeuta Jaqueline Libardi, com a paciente Yhoranna

A Estimulação Precoce na APAE de Canela e o papel do Terapeuta Ocupacional

A estimulação precoce tem como objetivo trabalhar na intervenção preventiva no desenvolvimento neuropsicomotor de bebês e crianças de 0 a 4 anos, através de variados estímulos (auditivo, visual, função motora e manual, habilidades cognitivas e sociais ). As estimulações acontecem através do brincar, onde as atividades são previamente preparadas pelo Terapeuta Ocupacional e desta maneira contribuindo para o processo de desenvolvimento e formação da criança.

E qual a importância da estimulação precoce?

É o cuidado e a atenção que vamos ter com as crianças que são diagnosticadas com algum problema de saúde (bebês prematuros, alterações congênitas ou adquiridas e crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor). Assim, iremos proporcionar e possibilitar um tratamento de reabilitação através da estimulação precoce e desta forma que conquistem um futuro com mais autonomia e uma inclusão social.

Atendimento da Terapeuta Ocupacional Maria Amélia, com a paciente Alessandra

E POR FALAR EM BOAS NOTÍCIAS: Neste momento, o Setor de Estimulação Precoce conseguiu zerar a lista de espera, ou seja, todas as crianças que foram avaliadas até o mês de agosto/23 estão em atendimento, isso se tornou possível com o constante apoio da Prefeitura Municipal de Canela, Câmara Municipal de Vereadores e dos apoiadores da APAE de Canela, sendo o Rotary Club de Canela um importante parceiro que realizou no mês de setembro seu tradicional baile com toda verba revertida para APAE.

“O Rotary Club de Canela, sempre parceiro da Apae, realiza diversas ações para arrecadação de recursos. “A Apae realiza um trabalho essencial na nossa comunidade e precisa da ajuda de todos. Nós, rotarianos, sentiremos muito orgulho em fazer parte dessa etapa em que se pretende zerar a lista de espera. Sempre estaremos prontos para auxiliar no que for preciso para melhorar a qualidade de vida de todos os assistidos e familiares”, segundo o Presidente Estevan Blankenheim

A APAE Canela segue sempre trabalhando em busca de melhorias, de atender a todos os assistidos que estão em lista de espera, sendo prioridade a contratação de mais um Fonoaudiólogo para as crianças de 0 a 5 anos, ressalta o Presidente Luciano Brasil Perottoni.