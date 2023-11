Beneficiários do Bolsa Família devem comparecer à pesagem obrigatória

A pesagem para o 2° semestre acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde

Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura Municipal de Canela, divulga os dias e horários para a pesagem do programa bolsa família, para todos os beneficiários. A pesagem para o 2° semestre acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde em dias específicos.

Confira os locais de atendimento:

UBS CANELINHA:

Terças – feiras: 13h às 15h

Quartas – feiras: 8h às 11h

UBS SÃO LUIZ

Sextas – feiras: 7h às 10h

UBS SANTA MARTA

Segundas – feiras: 8h30 às 11h30

UBS LEODORO

Terças – feiras: 13h15 às 14h30

UBS CENTRAL

Quintas – feiras: 8h30 às 11h30

A pesagem do Bolsa Família desempenha um papel importante na garantia de que o programa cumpra sua missão de melhorar as condições de vida das famílias no Brasil. Por esse motivo, o acompanhamento deve ser realizado 2 vezes por ano, uma no primeiro e a outra no segundo semestre. Deverão ser acompanhadas as mulheres com idades entre 14 e 44 anos e as crianças menores de 7 anos.

É obrigatório levar o cartão do programa, carteira de vacinação, cartão SUS e um documento. E não esqueça de realizar a atualização anual de seu cadastro no CRAS.

Lembramos que o não comparecimento poderá ocasionar a anulação de seu benefício.