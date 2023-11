Caravana de Natal da Coca-Cola chega a Gramado e participa do 38º Natal Luz neste sábado

Após Gramado, a caravana passará por Canela, a partir das 20h

Neste sábado (4), a Caravana Iluminada da Coca-Cola chega a Gramado e Canela. Tradicional ação da companhia para a época natalina, a caravana tem uma operação de 58 dias, com passagem por 70 cidades, em 7 estados, e 38 paradas em pontos de vendas parceiros. O roteiro neste 38º Natal Luz se inicia pelas principais ruas e avenidas de Gramado, às 19h, e logo após realiza a passagem por Canela, a partir das 20h.

Com cinco caminhões representando mensagens do Natal e momentos de consumo do portfólio da Coca-Cola FEMSA Brasil, a atração itinerante traz ambientes instagramáveis, ilusionismo, dois espaços de cenografia, sendo um deles a casa do Papai e da Mamãe Noel, e ativações com inteligência artificial. A agenda ESG da companhia, trabalhada durante todo o ano, também estará presente por meio da utilização de placas de energia solar, compensação de carbono e uso de materiais recicláveis nos caminhões, além de mulheres na condução de dois veículos.

A caravana está inserida no mote “Desperte o Papai Noel que Há em Você”, escolhido pela companhia neste ano para transmitir a mensagem de que todos têm o poder de resgatar e fortalecer a magia do Natal. “A Caravana Iluminada é uma ação muito representativa – por meio dela conseguimos estar próximos das pessoas nas diversas localidades em que atuamos. Dessa forma, a mensagem de positividade e espírito natalino se fortalece cada vez mais. Estão todos convidados para sentir a magia da nossa caravana de Natal”, explica Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Neste ano, a ação será viabilizada com a Volkswagen Caminhões e Ônibus. “A parceria entre Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Coca-Cola FEMSA Brasil não é recente. A fabricante foi um dos primeiros clientes a adquirirem o e-Delivery, caminhão VW 100% elétrico. E estamos felizes de agora poder participar de uma ação tão especial. Os caminhões VW Meteor, com toda sua robustez, são ideais para cruzar os sete estados brasileiros”, comenta Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro de 2023 até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates. O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

Ingressos, horários e informações do evento:

www.natalluzdegramado.com.br

www.ingressooficialgramado.com.br