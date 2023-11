Confira as atrações do segundo final de semana do Sonho de Natal

Som do Vento, Casa do Papai Noel e Estátuas Humanas são as atividades

A 36ª edição do Sonho de Natal de Canela acontece até 14 de janeiro com atrações para todas as idades. Na Praça João Corrêa, o Papai Noel e seus ajudantes recebem os visitantes que podem deixar sua cartinha com pedidos e mensagens.

Na sexta-feira (3.11) estreia a “Paradinha Noturna de Natal”, percorrendo a Av. Osvaldo Aranha e Rua Felisberto Soares, às 20h. A atividade foi sugerida pelos atrativos turísticos dos parques que participam da ação com seus veículos decorados.

No sábado (4.11), às 17h30, o espetáculo “Estátuas Humanas – Uma performance do Nascimento de Cristo”, dirigido pela atriz Lisi Berti, tem como cenário a Catedral de Pedra. Ao som de cantos gregorianos, a atração apresenta cenas do nascimento de Jesus, além de performances individuais de passagens bíblicas.

À noite, a partir das 20h30, no Multipalco da Praça João Corrêa, o espetáculo “O Som do Vento” promete um show musical onde o folclore gaúcho se encontra com o ritmo vibrante do jazz latino. Com um histórico de conquistas notáveis, incluindo o lançamento de um disco autoral e prêmios no Festival de Montenegro, o grupo apresenta a sua identidade no repertório natalino.

A participação especial da cantora Ariane Winckel adiciona uma dimensão única a essa apresentação. Com milongas, chamamés e outros ritmos sulistas interpretados em versões natalinas, a promessa é de um espetáculo verdadeiramente encantador e musical, sem perder a emoção do Natal.

Este show conta com ingresso solidário onde se pode trocar um brinquedo novo por um voucher que lhe dará acesso a assistir a atração sentado.

A disponibilidade é limitada a apenas 300 voucher por espetáculo. A troca é antecipada e pode ser realizada diariamente, das 10h às 12h e das 13h às 16h na Casa do Papai Noel, que funciona junto à Central de Atendimento ao Turista, localizada na Praça João Corrêa. São cinco trocas por CPF.

A organização reforça que para quem não aderir a campanha, a Praça João Corrêa comporta grande público que poderá assistir as atrações gratuitamente.

O Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, com parceria do Mundo a Vapor, Skyglass e Terra Mágica Florybal.

Confira a programação completa em sonhodenatal.com.br

Programação do final de semana

02/11 QUINTA

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h



03/11 SEXTA

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Paradinha Noturna de Natal”: percorrendo a Av. Osvaldo Aranha e Rua Felisberto Soares, às 20h

04/11 SÁBADO

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Estátuas Humanas – Uma performance do Nascimento de Cristo”: em frente a Catedral de Pedra, às 17h30m

– “Som do Vento”: no Multipalco da Praça João Corrêa, às 20h30m

05/11 DOMINGO

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

Programação paralela

O Projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo oferece, a partir deste final de semana, shows aos sábados e domingos, até o final do mês de dezembro, com apresentações musicais e de artes circenses, gratuitas ao público. As atividades acontecem na rua coberta da Estação Campos de Canella.

No sábado (4.11), a partir das 18 horas, tem show do grupo Retruco, que tem a identidade do sul do Brasil, tradicionalistas unidos pela boa música.

Também se apresenta no sábado o Ponto de Kultura Kombinação, que faz espetáculo circense, de rua, teatral, coreográfico e performático, utilizando técnicas tradicionais do circo com uma linguagem moderna. Como tema principal, o espetáculo Kaiu da Kombi aborda situações do cotidiano.

Já no domingo, às 16 horas, show do fenômeno da Internet Mazin Silva em apresentação solo. Na sequência, terá apresentação da Companhia Circense Trupe de 5, que tem encantado plateias ao redor do mundo.

Realizado pela S&S Cultura Turismo e Eventos, o projeto Estação Cultural em Canela é executado através da lei federal de incentivo à cultura.

Parque do Caracol

O atrativo terá uma programação especial de Natal. A partir do dia 3 de novembro, inicia o “Natal do Parque do Caracol”, com apresentações de dois espetáculos inéditos, cortejo e decoração especial. As atrações são gratuitas e acontecem até o dia 1º de janeiro.

3/11 – Sexta-feira

Abertura da programação de Natal

12h – Espetáculo “Salvando o Natal”

4/11- Sábado

12h – Espetáculo “Salvando o Natal”

14h30 – Espetáculo “Salvando o Natal”

5/11- Domingo

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Salvando o Natal”

Saiba mais em parquecaracol.com.br

CARAVANA COCA-COLA

Canela receberá a Caravana de Natal da Coca-Cola no dia 4 de novembro, a partir das 20h. Ao todo, passarão pelo município cinco caminhões iluminados e sonorizados, que contarão com cenografia.

O trajeto será avenida Dom Luiz Guanella, ruas Danton Corrêa da Silva, Julio de Castilhos, Rodolfo Schlieper, Coronel Diniz, Borges de Medeiros, contornando a Catedral de Pedra, rua Felisberto Soares, Praça João Corrêa e Osvaldo Aranha.

A cenografia da ação deste ano conta com a casa do Papai e da Mamãe Noel, assim como ativações envolvendo inteligência artificial. Neste ano, a campanha tem o objetivo de transmitir a mensagem de que todos podem resgatar e fortalecer a magia do natal. O slogan é “Desperte o Papai Noel que Há em Você”.