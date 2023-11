Encontro de Mulheres no Outubro Rosa

A conscientização sobre a importância da saúde integrativa e da prevenção do câncer de mama foi o foco central do Encontro de Mulher no Outubro Rosa na tarde de sexta-feira (27.10) na Arena do CIDICA (Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela). O evento organizado através da Secretaria de Saúde, contou com a participação de diversos profissionais da área da saúde e autoridades locais.

Durante o encontro, a palestrante Vanessa Michelon Secco, Fisioterapeuta, Mestre e Pós-graduada em Reabilitação e Acupuntura, destacou a importância de olhar além do óbvio quando se trata da saúde das mulheres. Ela enfatizou que a atenção à saúde vai além da alimentação e dos exercícios, incluindo cuidados com a saúde mental, prevenção e tratamento de doenças, como o câncer.

Segundo estatísticas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) em 2023, uma em cada cinco pessoas enfrentará o diagnóstico de câncer em algum momento de suas vidas, com o câncer de mama feminino sendo o mais incidente do mundo, representando 11,7% dos casos novos. O Brasil, especialmente as Regiões Sul e Sudeste, concentra cerca de 70% dos casos de câncer.

O encontro também destacou a importância da oncologia integrativa, que considera a individualidade de cada paciente e promove a autoresponsabilidade na busca pela saúde. Além disso, temas como toxinas alimentares e a importância do acompanhamento médico foram abordados pela fisioterapeuta.