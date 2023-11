Feriadão nos Cânions: Passeios de Bike e aventura na tirolesa são algumas das aventuras para se divertir 

Com os feriados se aproximando, o destino perfeito para os amantes da aventura está nos Cânions. A Urbia, empresa que faz a gestão dos Cânions Verdes, está preparando uma promoção especial nos passeios de bicicleta, válida de 2 a 5 de novembro, nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, durante o feriadão.

Passeios de bicicleta com desconto, delícias gastronômicas, com pratos típicos, hamburguers (Fortaleza), e o restaurante e cafeteria (Itaimbezinho) são opções para quem for curtir os dias de feriado nos Cânions. Além da Tirolesa mais alta das Américas, uma experiência que proporciona adrenalina e vistas deslumbrantes a 1.099 metros de altitude em relação ao nível do mar.

Serviço

O que: Atividades e Promoções no Feriadão de Finados

Onde: no Cânion Itaimbezinho (Parque Nacional de Aparados da Serra) e no Cânion Fortaleza (Parque Nacional da Serra Geral)

Itaimbezinho – dias 02, 03, 04 e 05

Das 8h às 17h – Pacote Locação da Urbia Bike por 3 horas: de R$ 75 por R$ 50 por bicicleta.

Crianças até 12 anos, acompanhadas de dois adultos, não pagam pela locação da bicicleta. Uma oportunidade perfeita para uma aventura em família.

Fortaleza – dias 02, 03, 04 e 05

Aventura na Tirolesa – A atração está disponível diariamente, exceto às terças-feiras, das 09h30 às 16h, pelo valor de R$ 180 por pessoa.