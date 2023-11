NBA Park Gramado anuncia nova atração: “Show Time”

O Espetáculo noturno é inédito, com ingressos limitados será apresentado a partir do dia 9 de novembro e acontecerá até janeiro

O NBA Park, único parque de experiências da NBA anuncia uma nova e exclusiva atração para os fãs neste fim de ano: o espetáculo ‘Show Time’. O espaço temático da liga na Serra Gaúcha vai oferecer a inédita programação noturna a partir do dia 9, por tempo limitado (apenas até janeiro), de quinta a sábado, das 20h às 22h30min.

O ‘Show Time’ vai apresentar uma história emocionante, dividida em seis atos, vivida na década de 90, combinando dança, música, luzes e, claro, basquete. A narrativa traz um atleta em busca do sonho de chegar ao estrelato e atuar na NBA.

Durante toda a noite, além da apresentação do ‘Show Time’, os fãs poderão degustar um cardápio especial, com open food incluso, com intuito de surpreender os paladares mais exigentes.

Além do espetáculo, quem for ao NBA Park também poderá conhecer e se divertir nas atrações, como o ‘Museu NBA’, as estações de arremesso, participar de desafios valendo prêmios e mostrar suas habilidades em quadra.

Os ingressos são limitados e já estão à venda no www.nbaparkgramado.com.br em duas modalidades: Camarote e Arquibancada. Valores a partir de R$ 164,50.