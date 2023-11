Número de turistas no Natal Luz deve aumentar com procura por atrações mais baratas

O 38º Natal Luz de Gramado teve início no dia 26 de outubro e as atrações da região já observaram aumento no volume de turistas que visitam a cidade nesta época do ano. De acordo com os dados levantados pela Planne, startup que desenvolve soluções de e-commerce e distribuição para cerca de 120 empresas de Gramado e Canela, as vendas antecipadas para o período indicam um crescimento de 3,84% no faturamento médio de parques, museus, restaurantes e restaurantes temáticos.

“O crescimento médio de faturamento das empresas previsto para o Natal Luz nesta edição é de 3,84% em comparação ao Natal Luz de 2022. O resultado da região em geral tende a ser maior, mas vemos um aumento considerável na concorrência por conta da maior oferta de produtos turísticos. Um dado interessante é que estabelecimentos com ticket médio de até R$ 300 aumentaram em 8,8% a média de suas vendas, enquanto estabelecimentos acima desse valor reduziram em média 16,3% os seus volumes”, analisa Gregório Nardini, CEO da Planne.

Segundo o gestor, nas temporadas de 2021 e 2022, as vendas antecipadas no período do Natal Luz representaram 21% do faturamento médio das empresas. “No geral, as empresas da região fazem 1/5 das vendas para o período do Natal Luz antes da temporada começar. Mantendo-se o mesmo percentual, devemos ter então este crescimento de 3,84% na atual edição, principalmente devido ao aumento do ticket médio das vendas”, acrescenta. “O dado mais relevante é que o público está preferindo atrações mais baratas. Ou seja, as pessoas estão vindo mais para Gramado, porém, estão optando por passeios mais em conta”, finaliza Nardini.