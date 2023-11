Orquestra Cidadã: 6ª Turnê da Orquestra de Teutônia estará em Canela

Apresentação acontece no domingo, 5 de novembro, às 17h, no Parque do Lago

A Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta a nova turnê de uma das mais reconhecidas Orquestras de nosso Estado. O Projeto Orquestra Cidadã: 6ª Turnê da Orquestra de Teutônia vai repetir um modelo que tem sido bem-sucedido atraindo plateias, montando novamente estrutura completa de palco para a realização de apresentações em praças públicas, sem cobrança de ingressos. Esse ano, serão dez cidades contempladas, ampliando o alcance.

E no domingo, 05 de novembro, às 17h, a Orquestra de Teutônia estará no Parque do Lago em Canela, para mais uma irreverente e contagiante apresentação, com os 24 componentes da orquestra, que encantam o público por onde passam.

Este projeto é uma realização da Nova Produções e conta com o patrocínio de Girando Sol e Basso Pancotte. Financiamento: Pró-Cultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio Secretaria de Turismo e Cultura de Canela.