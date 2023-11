Prefeitura de Canela estará fechada nesta quinta e sexta-feira

Serviços essenciais seguem sendo prestados normalmente à comunidade

Em virtude do feriado nacional de Finados a Prefeitura de Canela e as Secretarias Municipais não terão expediente nesta quinta-feira, 2 de novembro. Na sexta-feira (3) o expediente estará suspenso, conforme Decreto Municipal Nº 9.750, já que os servidores municipais trabalharam no último dia 21 de novembro (sábado) para suprir a carga horária.

Os serviços essenciais de zeladoria patrimonial, plantão do Corpo dos Bombeiros, Central de Informações Turísticas, Departamentos de Fiscalização e Trânsito, coleta de lixo e do Cemitério Municipal seguem normalmente. As UBS’s – Unidades Básicas de Saúde também estarão fechadas e em casos de emergência a população deve procurar o HCC – Hospital de Caridade de Canela.

O expediente na Prefeitura de Canela e Secretarias Municipais retorna na próxima segunda-feira, 6 de novembro.