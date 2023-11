Prefeitura de Gramado adquire o Hospital Arcanjo São Miguel

O Hospital Arcanjo São Miguel agora é da comunidade gramadense. Com grande público no Expogramado, o termo de desapropriação da casa de saúde foi assinado nesta terça-feira (31). Além da assinatura, também foi realizada a entrega de um cheque simbólico para a Associação Franciscana de Assistência a Saúde (Sefas) com o pagamento da primeira parcela da compra do Hospital, no valor de R$6 milhões. A Prefeitura de Gramado ainda pagará 11 parcelas de R$ 2.212.181,81.

O ato histórico foi realizado após uma Audiência Pública onde a própria comunidade votou pela compra do Hospital no dia 03 de outubro de 2023. “O resultado daquela audiência nos trouxe aqui, depois de 27 dias, para esse momento histórico e ímpar para nossa cidade”, afirmou a procuradora-geral de Gramado, Mariana Melara Reis.

Emocionado, o prefeito Nestor Tissot disse que o exemplo dado pelas irmãs do Sagrado Coração de Maria e pela Sefas durante os 76 anos de história do Arcanjo São Miguel servirão eternamente. “Muitos prefeitos não querem essa responsabilidade, mas durante os sete anos de intervenção acompanhamos de perto e estudamos o Hospital, principalmente nos últimos dois anos, e vimos que o caminho da compra era possível e era importante para nossa população”, destacou o chefe do executivo.

Para concluir o pagamento da instituição, o Executivo já pensa em ações como a incrementação do Cartão Amigo São Miguel e projetos de atividades comunitárias em prol do hospital. Também deverá ser feita uma rifa cujo prêmio será um veículo da KIA, doado pela empresa como patrocínio ao 51º Festival de Cinema. “tenho certeza que faremos uma saúde ainda melhor para as pessoas que vivem aqui e para os quem vem nos visitar”, concluiu o prefeito.

Participaram do ato de assinatura o prefeito Nestor Tissot, o vice-prefeito Luia Barbacovi, o presidente da Câmara de Vereadores Celso Fioreze, o secretário da Saúde Jeferson Moschen, o interventor do Hospital Carlos Gober Libardi, a procuradora-geral de Gramado Mariana Melara Reis, o promotor Max Guazelli, a promotora Natália Cagliali e a juíza Graziella Casaril.

Crédito: Ascom/PMG