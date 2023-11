Servidores municipais começam a receber aumento real na folha de outubro

Presidente do SSMC, Carini Müller, recebeu do prefeito em Exercício, Jefferson de Oliveira, cópia da Lei Municipal Nº 4809/2023

Na terça-feira (31) a Administração Municipal de Canela efetuou o pagamento da folha de outubro aos servidores municipais, concedendo 1% de aumento real nas condições estipuladas na Lei Municipal Nº 4809/2023. Nos próximos meses de novembro e dezembro também serão concedidos 1% de aumento em cada mês, totalizando o percentual de 3% parcelado conforme previsto em lei, tendo como base os vencimentos de dezembro de 2022.

O prefeito em Exercício, Jefferson de Oliveira, que havia encaminhado o então Projeto de Lei para a Câmara de Vereadores no final do mês de agosto, recebeu nesta terça-feira, no Paço Municipal, a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Canela (SSMC), Carini Müller e o diretor do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), Leandro Silveira da Silva, para entregar uma cópia da Lei Nº 4809. “Fico muito feliz em poder contribuir com a valorização dos nossos servidores. É justo e merecido pela dedicação que tem com nossa cidade e nossa população”, destaca Jefferson de Oliveira.

O aumento previsto não se aplica aos subsídios de agentes políticos: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores. Também não se aplica aos vencimentos básicos referentes aos níveis I, II e III do Magistério Municipal, que no último mês de maio já haviam recebido aumento retroativo da categoria totalizando um acréscimo de 14,95%. O total da reposição aos servidores municipais em 2023 foi de 5,79 (referente a inflação de 2022) e os professores também receberam esse reajuste, além da diferença para atingir os 14,95% em atendimento ao piso do magistério.

O prefeito em Exercício Jefferson de Oliveira destaca que o prefeito Constantino Orsolin já sinalizou a intenção de conceder o reajuste salarial para 2024 tendo novamente um aumento real de 3%, inclusive com previsão na LOA – Lei Orçamentária Anual. “O prefeito Constantino Orsolin está atendendo ao pleito dos servidores e em dois anos o Poder Executivo proporcionará um aumento real de 6%. É um reconhecimento significativo pelos serviços prestados à nossa comunidade”, finaliza Jefferson.