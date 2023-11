Abelhudos vence a primeira partida da final do Máster; Futsal Feminino começa com vitórias de Donna F.F. e UNPF

Nesta quarta-feira, dia 1º de novembro, os fãs do futsal feminino tiveram a oportunidade de assistir a duas emocionantes partidas de abertura do Campeonato Municipal de Futsal Feminino. A tradicional equipe Donna F.F., de Canela, não decepcionou seus torcedores ao vencer As Gurias F.G. por 4 a 1, enquanto o UNPF, de Nova Petrópolis, mostrou seu talento ao bater o Antes do Bar por 2 a 0.

No primeiro confronto da noite, Donna F.F. enfrentou As Gurias F.G. em um duelo cheio de emoção. Tais, Julia e Ângela foram as heroínas da partida ao marcar os gols da goleada por 4 a 1. Amanda, de As Gurias F.G., diminuiu o placar. A vitória de Donna F.F. marcou um grande começo para a equipe na competição, deixando seus torcedores ansiosos para os próximos jogos.

Em seguida, foi a vez das meninas do UNPF, de Nova Petrópolis, entrarem em quadra para enfrentar o Antes do Bar. Em um jogo igualmente emocionante, a equipe do UNPF mostrou sua força ao vencer por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Daiane e Maria Arlene, garantindo os primeiros três pontos na competição.

FINAL DO MASTER

Além dos jogos emocionantes do Campeonato Municipal de Futsal Feminino, a quarta-feira também marcou o início da disputa pela taça do Campeonato Municipal de Futsal Master. No primeiro confronto da final, Abelhudos e Rio Branco proporcionaram uma partida intensa e disputada. No final, a equipe Abelhudos saiu vitoriosa, vencendo por 3 a 2, o que lhes dá a vantagem do empate no próximo jogo, que ocorrerá no dia 10 de novembro.