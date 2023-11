Brigada Militar pronta para os eventos de Natal na Região das Hortênsias

Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula recebem efetivo em reforço

Na tarde desta quarta-feira, 1º de novembro, a Região das Hortênsias, famosa por seus tradicionais eventos de Natal e Ano Novo, recebeu um reforço significativo na segurança pública. Quatorze Policiais Militares se apresentaram no 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) com o objetivo de garantir a tranquilidade dos moradores e visitantes durante as festividades.

O efetivo deslocado para a Região das Hortênsias é oriundo do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra), com representantes do 12º BPM de Caxias do Sul, 36º BPM de Farroupilha e do 3º BPAT de Bento Gonçalves. Na quinta-feira, 2 de novembro, mais 20 Policiais Militares, provenientes do 4º Batalhão de Choque de Caxias do Sul, se juntarão ao grupo, fortalecendo a segurança nas cidades de Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula.

Esse reforço na segurança visa acomodar a grande quantidade de visitantes e turistas que anualmente se deslocam para a Região das Hortênsias para vivenciar os emocionantes eventos natalinos, que atraem pessoas de diversos estados e até mesmo de outros países. Além disso, a Brigada Militar está atenta às demandas das comunidades locais, assegurando um ambiente seguro para todos.

O efetivo adicional permanecerá ativo até o final da programação de eventos, garantindo que as celebrações natalinas e de Ano Novo ocorram com segurança e tranquilidade.

Batalhão Rodoviário da Brigada Militar e Batalhão de Choque também reforçam os Eventos Natalinos da Região das Hortênsias

Além dos Policiais Militares do CRPO/Serra, do 12º BPM, 36º BPM e 3º BPAT, a segurança na Região das Hortênsias conta com um reforço adicional. O Batalhão Rodoviário da Brigada Militar também está envolvido na operação de segurança durante os eventos de Natal e Ano Novo.

Dez motociclistas do Pelotão de Motos do Comando Rodoviário da Brigada Militar foram destacados para auxiliar no patrulhamento das estradas e vias de acesso à região, contribuindo para o controle do tráfego e a segurança dos que viajam para a Região das Hortênsias para desfrutar das festividades.

Com a união de esforços de diferentes batalhões da Brigada Militar, a Região das Hortênsias pode contar com um aparato de segurança robusto e preparado para garantir que todos os visitantes e moradores aproveitem os eventos de Natal e Ano Novo com tranquilidade e segurança.