Cemitérios receberam melhorias para o Dia de Finados

Milhares de pessoas são esperadas para as celebrações do Dia de Finados, neste feriado de 2 de novembro. Além dos trabalhos de manutenção, que já são realizados durante todo o ano, a equipe de manutenção do Cemitério Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, intensificou os serviços de limpeza e cuidados, com foco na programação especial em homenagem aos entes queridos.

Nas últimas duas semanas foram executadas no Cemitério Municipal intervenções para demarcação das áreas de circulação, capinas, pintura dos muros, meios-fios.

A Secretaria de Trânsito também realizou pintura de meio via nas vias próximas do cemitério municipal e cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

MISSAS

A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes realiza missa nos seguintes locais:

10h – Cemitérios Banhado Grande, Ecumênico Parque das Araucárias, Chapadão.

18h30 – Igreja Matriz