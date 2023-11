Final de semana tem Tannenbaumfest, a festa dos Pinheirinhos, na programação do 38º Natal Luz de Gramado

O cenário de brilho que envolve Gramado durante o 38° Natal Luz, ganhará novos elementos comunitários no próximo sábado, dia 04 de novembro, quando ocorre mais uma edição do Tannenbaumfest, a festa dos Pinheirinhos. É quando empresas e famílias se reúnem na Avenida Borges de Medeiros, Centro de Gramado, para decorar os 50 pinheiros de Natal dispostos no canteiro central da principal via da cidade. A decoração acontece das 16 h às 18h.

O Concurso do Tannenbaumfest premiará a melhor decoração de pinheiros de Natal com o troféu ”Pinheirinho de Cristal”, oferecido pela Cristais de Gramado. A premiação está prevista para o dia 14 de dezembro.

Promovido pela Gramadotur, autarquia municipal que promove o Natal Luz, o Tannenbaumfest é um dos atrativos mais tradicionais do Natal Luz. A proposta é envolver a comunidade na decoração do evento, buscando incluí-la na composição do cenário natalino que já está montado na cidade.

Confira a programação do 38º Natal Luz para os próximos dias:

Quinta-feira – dia 02 de novembro

9 h às 21 h – Vila de Natal – Praça das Etnias.

10h às 11h30 e 13h30 às 18h – O Reino do Natal

14 h às 18 h – Casa do Papai Noel – Praça das Etnias.

17 h – Flocos e o Mistério de Natal – Praça das Etnias.

20 h – Show de Acendimento – em frente ao Palácio dos Festivais.

21 h – Grande Desfile de Natal – Expogramado.

Sexta-feira – dia 03 de novembro

9 h às 21 h – Vila de Natal – Praça das Etnias.

10h às 11h30 e 13h30 às 18h – O Reino do Natal

14 h às 18 h – Casa do Papai Noel – Praça das Etnias.

15 h – Parada de Natal – Avenida Borges de Medeiros.

17 h – A boneca encantada – Praça das Etnias.

19 h – Juliano Bolfe – Palco da Rua Coberta.

20 h – Show de Acendimento – em frente ao Palácio dos Festivais.

21 h – Fantástica Fábrica de Natal – Expogramado.

Sábado – dia 04 de novembro

9 h às 21 h – Vila de Natal – Praça das Etnias.

10h às 11h30 e 13h30 às 18h – O Reino do Natal

14 h às 18 h – Casa do Papai Noel – Praça das Etnias.

15 h – Parada de Natal – Avenida Borges de Medeiros.

16 h – Tannenbaumfest – Avenida Borges de Medeiros.

17 h – O primeiro Natal – Praça das Etnias.

19 h – Candy Bellotto – Palco da Rua Coberta.

20 h – Show de Acendimento – em frente ao Palácio dos Festivais.

21 h – Nativitaten – Lago do Serra Park.

Domingo – dia 05 de novembro

9 h às 21 h – Vila de Natal – Praça das Etnias.

10h às 11h30 e 13h30 às 18h – O Reino do Natal

11 h às 11h30 – Orquestra Jovem de Gramado – Palco da Rua Coberta.

14 h às 18 h – Casa do Papai Noel – Praça das Etnias.

15 h – Parada de Natal – Avenida Borges de Medeiros.

17 h – Maestro Márcio Buzzato – Palco da Rua Coberta.

17 h – Grinch, devolva-me o Natal – Praça das Etnias.

19 h – Christmas Carol – Palco da Rua Coberta.

20 h – Show de Acendimento – em frente ao Palácio dos Festivais.

21 h – Grande Desfile de Natal – Expogramado.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro de 2023 até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates. O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

Ingressos, horários e informações do evento:

www.natalluzdegramado.com.br

www.ingressooficialgramado.com.br