Magia do Natal de Nova Petrópolis traz diversas atrações culturais nesse final de semana

A programação é gratuita e ocorre de sexta-feira a domingo, na Rua Coberta e Praça das Flores

A Magia do Natal invadiu Nova Petrópolis, e vai continuar trazendo para o Jardim da Serra Gaúcha toda energia da data mais encantadora do ano. A cidade está linda e a programação muito especial. Nesta edição, serão mais de 120 atrações, entre shows musicais, teatro, dança, espetáculos artísticos e oficinas infantis.

E para este final de semana, de 3 a 5 de novembro, diversas atrações aguardam comunidade e visitantes na Rua Coberta e Praça das Flores. A grande atração será o espetáculo “Boas Novas – Um Show Para Celebrar” com Fran Duarte e Tatiéli Bueno, que acontece no sábado (4/11), às 19h30. As cantoras, com grande histórico e referência musical no Rio Grande do Sul, vão oferecer ao público um momento especial repleto de luz, cor e emoção, com canções que traduzem a alegria das festividades. Com um repertório seleto com canções que resgatam o verdadeiro sentido destas celebrações, Fran e Tatiéli mesclarão o clima de prosperidade natalina com a esperança de Réveillon.

Ainda no sábado, haverá a Paradinha de Natal, às 16h e a atração internacional Check Accordion Trio, às 17h30, grupo formado por músicos da República Tcheca, com diversas tonalidades e modalidades de sons com acordeão.

No domingo (5/11), as atrações continuam com Show de Natal – Natale, apresentação do grupo de danças alemãs Volkstanzgruppe Tannenwald, do Coral Masculino do Tiro ao Alvo e para encerrar em grande estilo, show com Raoni Forian. Raoni é músico, produtor musical, compositor e fundador da Banda Valente, que participou do reality show ‘Superstar’ da rede Globo. Apresentou-se em diversos festivais pelo Brasil, como Planeta Atlântida e Garage Sound, além de vários programas de televisão e rádio.

A Magia do Natal tem apresentações de sexta-feira a domingo, na Rua Coberta e Praça das Flores, sem cobrança de ingresso. A tradicional Feira de Natal funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h e aos sábados e domingos até 20h. Durante o final de semana, o evento conta com a presença do Papai Noel e sua ajudante, das 16h às 19h, na Rua Coberta. Nos sábados e domingos, tem oficinas gratuitas para as crianças, sempre às 16h30.A Magia do Natal na Cidade é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis – ACINP e tem o patrocínio de Sicredi Pioneira e Sicoob Maxicrédito. Confira os destaques da programação no site acinp.com.br/magiadonatalnp ou no Instagram @magiadonatalnp.